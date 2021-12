Příjezd a pobyt v lyžařských střediscích

V rakouských lyžařských střediscích se lyžaři musí prokazovat dokončeným očkováním nebo potvrzením o vyléčení z covidu při nákupu skipasu, ubytování i v restauracích a horských chatách. Kromě tohoto potvrzení jsou vyžadovány i respirátory FFP2 v uzavřených lanovkách. Kvůli zhoršení epidemické situace nejsou uznávány žádné testy a do 12. prosince je vyhlášen lockdown, který zahrnuje i zákaz jakéhokoliv ubytování. Děti do 12 let nepotřebují žádné testy. Pro samotný příjezd do Rakouska je uznáván i PCR test.